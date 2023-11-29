Освобожденные из израильской тюрьмы палестинцы прибыли в Рамаллу Al Hadath: пятая группа освобожденных из тюрем палестинцев прибыла в Рамаллу

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Пятая группа палестинцев, освобожденных из израильских тюрем по соглашению об обмене заключенных на заложников группировки ХАМАС, прибыла в административный центр Западного берега реки Иордан, город Рамаллу, сообщает телеканал Al Hadath. В пятую группу освобожденных вошли 15 женщин и 15 подростков.

Колонна машин, доставлявшая палестинских заключенных на Западный берег Иордана, прибыла в Рамаллу, - говорится в сообщении телеканала.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что девять женщин и одна несовершеннолетняя, находившиеся в заложниках у группировки ХАМАС, освобождены из сектора Газа. Он также указал, что Израиль до конца дня 28 ноября освободит 30 палестинцев из числа гражданских лиц. В группу войдут 15 женщин, а также 15 детей и подростков.

Также сообщалось, что палестинская группировка объявила о готовности обсудить с Тель-Авивом условия освобождения попавших в плен солдат израильской армии. Такую инициативу назвали важным шагом со стороны ХАМАС, поскольку в первую очередь мировое сообщество интересует освобождение гражданских заложников.