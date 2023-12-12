Освобожденная заложница ХАМАС рассказала, как выживают в плену Освобожденная заложница ХАМАС заявила об ужасных условиях содержания пленных

Фото: Mohammed Asad Apaimages/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Одна из первых израильских заложниц, освобожденная палестинской группировкой ХАМАС, Йохевед Лифшиц рассказала об ужасных условиях, в которых живут пленные. Как заявила женщина в интервью NBC News, в туннелях не хватает воздуха, также нет достаточного количества медикаментов и продовольствия. По ее словам, всех заложников необходимо освободить как можно скорее, иначе они не выживут.

Нехватка воздуха в туннелях, а также продовольствия и медикаментов могут довести людей до полного истощения. <...> Им нужно выйти сегодня. Иначе они не выживут, — сказала журналистам Лифшиц.

Женщина добавила, что пленные живут под звуки постоянных обстрелов. По мнению Лифшиц, если заложников не освободят до окончания зимних праздников, то интерес мирового общества к их бедственному положению может ослабнуть. Израильтянка подчеркнула, что стороны должны достичь соглашения, чтобы в регионе воцарился мир.

Армия обороны Израиля ранее сообщила, что число удерживаемых ХАМАС заложников выросло до 138 человек. Выяснилось, что один человек, которого ранее считали пропавшим без вести, находится в плену в секторе Газа. Среди заложников насчитывается порядка 20 детей и женщин.