Освободили двух россиянок: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу ХАМАС объявило о передаче сотрудникам МККК двух заложниц с гражданством РФ

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС объявило об освобождении двух заложниц с российским гражданством. Их передали сотрудникам МККК. В боевом крыле движения пояснили, что приняли такое решение в ответ на усилия президента России Владимира Путина. Позже освобожденных передадут представителям МИД РФ.

До этого в российском дипведомстве подтверждали, что тринадцатилетняя Гали Таращански, дочь российского гражданина, включена в список для обмена между ХАМАС и Израилем. При этом посол Израиля в Москве Александр Бен-Цви заявил, что в плену у ХАМАС остаются семь россиян. Он подчеркнул, что власти Израиля прилагают все усилия для освобождения заложников, а Тель-Авив находится в постоянном контакте с российскими дипломатами.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения конфликта на Ближнем Востоке к утру 29 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Освобожденный россиянин встретился с родителями в Израиле

Гражданин России Рони Кривой, освобожденный вечером 26 ноября из плена ХАМАС, встретился со своими родителями в Израиле. Кадры воссоединения семьи опубликовала в соцсети Twitter (X) журналистка The Times оf Israel Эми Спиро. Мужчина оказался на свободе вне переговорного процесса в знак признательности Путину со стороны ХАМАС.

Родственница мужчины рассказала, что Кривой почти смог сбежать из плена, однако через некоторое время его поймали и вернули. Здание, в котором содержался россиянин, было разрушено в результате авиаудара. Растерявшийся мужчина смог вырваться, но не понял, что ему делать дальше. В результате его попытка бегства потерпела неудачу.

Захарова потребовала больше внимания к освобождению российских заложников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва проводит масштабную работу для освобождения российских граждан из сектора Газа, и хотелось бы, чтобы на это тоже обращали внимание. По ее словам, выход одного заложника должен рассматриваться не с точки зрения «всего лишь один», а с точки зрения масштабных усилий, которые Москва приложила с самого начала эскалации. Захарова добавила, что Москва не только работала по вопросам освобождения российских граждан, но и проводила переговоры с представителями стран региона.

Фото: МИД РФ Мария Захарова

ХАМАС готово продлить перемирие на четыре дня

ХАМАС выразило готовность продлить режим прекращения огня и подписать соответствующее соглашение с Израилем. Этот режим может быть продлен еще на четыре дня. Также в движении сообщили о гибели троих заложников из-за бомбардировки сектора Газа. По данным арабских СМИ, по меньшей мере восемь человек получили ранения в результате штурма израильской армией города Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз заявил, что армия страны возобновит боевые действия в секторе Газа сразу после того, как нынешний этап возвращения заложников будет исчерпан. Он подчеркнул, что Израиль будет вести борьбу с ХАМАС до победы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне этих заявлений назвал Нетаньяху «мясником» сектора Газа. По его словам, действия ЦАХАЛ в анклаве — самое вероломное нападение в истории человечества.

В Израиле ограничили навигационные приложения

В Израиле тем временем отключили навигационные сервисы, которые отображают пробки на дорогах, чтобы у злоумышленников не было возможности узнавать о местах скопления людей. При этом сервисы при построении маршрутов учитывают дорожную обстановку.

Экс-глава Министерства иностранных дел Израиля Ципи Ливни в разговоре с журналистами предположила, что нынешнее израильское правительство утратит свою актуальность после завершения конфликта на Ближнем Востоке. По ее словам, нынешнее правительство не принесло Израилю безопасность, только «лозунги и раскол». При этом экс-министр отметила, что об отставке Нетаньяху во время конфликта речи не идет, поскольку сейчас израильское общество «поразительно сплочено».

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