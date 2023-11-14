Оставшиеся больницы сектора Газа рискуют закрыться в течение 48 часов Минздрав Палестины: больницы Газы закроются через два дня из-за нехватки топлива

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Все больницы в секторе Газа, которые еще способны оказывать услуги, могут закрыться в течение 48 часов, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на министра здравоохранения Палестины Маль аль-Кейлу. Причиной является острый дефицит топлива для работы генераторов. На данный момент в анклаве функционируют лишь 10 больниц.

Если в течение 48 часов топливо не будет поставлено, все больницы в секторе Газа прекратят свою работу. На данный момент 25 больниц прекратили свои услуг из-за нехватки топлива либо обстрелов, осталось всего 10 работающих больниц, — сообщила министр.

Ранее военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили подземные сооружения ХАМАС под одной из детских больниц сектора Газа. Также в подвалах госпиталя была найдена комната, в которой предположительно содержались заложники. На опубликованных кадрах представитель Армии обороны Израиля также показал найденные детскую бутылочку, женскую одежду, памперсы и многие другие вещи.

Вход в подземные тоннели был оборудован пуленепробиваемой дверью. В самом госпитале военные нашли амуницию группировки, взрывчатку, «пояса смертников», РПГ и другое вооружение, «предназначенное для серьезного боя».