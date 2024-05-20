Опубликованы первые фото с места крушения вертолета Раиси ISNA опубликовало фото с места крушения вертолета президента Ирана Раиси

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранское агентство ISNA опубликовало первые фото с места крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси. Уточняется, что воздушное судно было обнаружено в 30 километрах от поселка Тавал.

По предварительным данным, оно рухнуло на гору, после чего вспыхнуло. Аппарат при этом полностью обгорел.

Все пассажиры президентского вертолета погибли. Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд добавил, что та же участь постигла экипаж.

На борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати. Там же был и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, с которым, по словам заместителя министра иностранных дел исламской республики Мехди Сафари, удалось дважды связаться после крушения.

Первый самолет Ил-76 МЧС России ранее вылетел из аэропорта «Жуковский» в Тебриз. Специалисты присоединились к поисково-спасательной операции. С собой они привезли необходимое снаряжение и оборудование, кинологические расчеты и высокопроходимую технику. Советник российского президента Игорь Левитин рассказал, что глава страны Владимир Путин внимательно следит за новостями по ситуации и выражает поддержку и сочувствие иранскому народу.