Опубликованы кадры с места обрушения 13-этажного дома в Египте В крупном египетском городе обрушилось 13-этажное здание

Фото: Amr Sayed/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

В египетском городе Александрии, в районе Сиди-Бешр, произошло обрушение 13-этажного дома. Кадры с места ЧП публикуют СМИ. Под обломками остаются посетители супермаркета, который работал на первом этаже.

На место обрушения прибыли сотрудники сил быстрого реагирования гражданской обороны. Спасательные команды разбирают завалы, пытаясь найти выживших. Под завалами также оказались несколько автомобилей. Муниципальные власти еще не предоставили официальных данных о жертвах, но губернатор штата Александрия Мухаммад аль-Шариф заявил, что здание было разорвано на части «вертикальным расколом», передает DailyMail. Очевидцы утверждают, что крушению постройки предшествовал взрыв.