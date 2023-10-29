Опубликованы кадры разрушенных зданий после ударов Израиля по сектору Газа

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Кадры последствий атаки по сектору Газа около больницы «Аль-Кудс» распространяются в социальных сетях. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Zvezdanews, видны разрушенные жилые дома и усыпанные обломками улицы. Очевидцы сообщили, что армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала район Тель-Эльхуа утром 29 октября. Снаряды упали в нескольких десятках метров от медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля и артиллерия минувшей ночью атаковали восточные и центральные районы сектора Газа. Под удар попали два жилых здания в лагере беженцев Нусейрат. В результате нападения израильской армии погибли девять человек, есть пострадавшие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что ЦАХАЛ вошла в сектор Газа для уничтожения бойцов палестинской группировки ХАМАС и освобождения заложников. Он встретился с семьями захваченных в плен людей и пообещал им освободить их любой ценой. По его словам, ключевым моментом является уровень давления на ХАМАС. Нетаньяху подчеркнул, что возвращение пленников домой — одна из главных целей военной операции Израиля на территории Газы.