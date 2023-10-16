Опубликованы кадры разрушений в секторе Газа Несколько кварталов разрушены в Бейт-Хануне под Газой в результате ударов ЦАХАЛ

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Несколько жилых кварталов были разрушены в Бейт-Хануне в результате ударов со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщают «Известия». Населенный пункт расположен на северо-востоке сектора Газа.

На опубликованных кадрах можно увидеть масштабы разрушений. В результате обстрелов были повреждены десятки домов. В черте города Хан-Юнис в результате атаки ЦАХАЛ образовался огромный кратер. Его можно заметить на снятой очевидцами видеозаписи.

Новый виток напряженности на Ближнем Востоке произошел 7 октября, когда бойцы палестинского движения ХАМАС предприняли попытку наступления на израильскую территорию из сектора Газа. В первые часы боевых действий им удалось захватить несколько населенных пунктов, но затем подразделения ЦАХАЛ восстановили контроль над поселениями.

За время боестолкновений, согласно данным ООН, в секторе Газа разрушено более 2,5 тысячи домов. Министерство здравоохранения Палестины также сообщает, что жертвами конфликта стали 2,8 тысячи жителей анклава, почти 11 тысяч получили ранения. Кроме того, как уточнили в израильской армии, бойцы ХАМАС удерживают 199 заложников, среди которых много детей, женщин и стариков.