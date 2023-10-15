Опубликованы кадры работы лазерной ПРО Iron Beam в небе над Тель-Авивом

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В Сети появились кадры, как Армия обороны Израиля перехватывает палестинские ракеты над Тель-Авивом с помощью лазерной системы ПРО «Железный луч» (Iron Beam). Опубликованные видеокадры были восприняты со скептицизмом. Некоторые СМИ утверждают, что на видео изображен игровой процесс из компьютерной игры Arma III.

По заявленным характеристикам, «Железный луч» уничтожает цели на высоте до 7 км, облучая их в течение четырех-пяти секунд. Главные преимущества лазера перед ракетами-перехватчиками — это более низкая стоимость выстрела, неограниченный боезапас, более низкая стоимость обслуживания и меньшая численность оружейного расчета, а также быстрое поражение цели.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о расширении операции в секторе Газа, включив в нее наземные маневры. В командовании подчеркнули, что мероприятия по мобилизации военнослужащих из резерва на текущий момент завершены. Это позволило руководству ЦАХАЛ приступить к реализации широкого спектра планов по наступлению с воздуха, моря и земли.

На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что движение ХАМАС будет полностью уничтожено. Заявление прозвучало на первом заседании чрезвычайного кабмина, в состав которого вошли пять новых министров.