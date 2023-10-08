Опубликованы кадры пылающего сектора Газа после ударов Израиля

Фото: Ali Hamad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

Армия Израиля продолжает наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. В Сети появились видеокадры вечернего города, объятого пламенем.

На улицах мощные пожары, к огню от прилетов добавляется дым фейерверков. По предварительной информации, палестинцы пытаются с помощью салюта ослепить тепловизоры авиации ВВС Израиля.

По данным Al Jazeera, ВВС Израиля совершают налеты на районы Эт-Тауба и Бир-ан-Наджа на севере сектора Газа.

Правительство Израиля 8 октября одобрило введение «пункта 40» основного закона страны, который подразумевает переход в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить страну от террористов.

Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что палестинцы не видят перспектив перемирия с Израилем, который, по его словам, провоцирует эскалацию ситуации. Вопрос посредничества в урегулировании конфликта также не рассматривается, сказал он.

Пентагон принял решение отправить в Средиземное море авианосную ударную группу «Джеральд Форд». Решение принято в связи с обострением арабо-израильского конфликта. Шеф Пентагона Ллойд Остин уточнил, что решение было принято после подробных обсуждений ситуации на Ближнем Востоке с президентом США Джо Байденом.