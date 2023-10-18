Опубликованы кадры последствий удара по баптистской больнице в Газе

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинский информационный Telegram-канал Quds опубликовал видео с последствиями ракетного удара по баптистской больнице «Аль-Ахли» в центральном районе сектора Газа. По последним данным, пострадало не менее 800 человек.

Больница в центральном районе Газы попала под обстрел вечером 17 октября. Как заявил посол Палестины в Японии Валид Али Сиям, за час до атаки медучреждение получил предупредительный телефонный звонок. По его словам, он был произведен Израилем. Никто из участников конфликта не взял на себя ответственность за трагедию. Обе стороны обвиняют друг друга.

Москва расценивает удар по больнице как преступление и акт расчеловечивания, заявила после случившегося официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что конфликт ушел далеко за пределы Ближневосточного региона и привел к глобальной гуманитарной катастрофе.

Африканский союз возложил ответственность на Израиль, обвинив его в совершении военного преступления. Также он выступил с осуждением атаки на гражданские объекты, защищенные международным правом. Председатель комиссии союза Муса Факи Махамат призвал мировое сообщество принять меры для урегулирования палестино-израильского конфликта.