Опубликованы кадры обстрела Ливана из средневекового оружия Военкор Котенок назвал органичным обстрел ЦАХАЛ Ливана из требушета

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреливают позиции ливанского движения «Хезболла» из требушета. По его словам, применение средневекового орудия выглядит органичным, учитывая уровень насилия в регионе.

Учитывая подлинно средневековый уровень насилия в регионе и такое же средневековое отношение к правам человека (международные организации прогнозируют до нескольких сот тысяч смертей среди палестинских беженцев из-за голода и болезней), выглядит очень органично, — написал Котенок.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин выразил мнение, что бойцы ЦАХАЛ решили применить такое вооружение для эффективности обстрелов. Он предположил, что израильские военные также могли пойти на такой шаг ради экономии средств.

Аналитик также напомнил, что палестинское движение ХАМАС тем временем применяет водопроводные трубы, чтобы обстреливать Израиль. Эксперт отметил, что прицеливание было не очень точным, но таким методом удалось создать напряжение в рядах израильской армии.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля ликвидировала самого крупного командира «Хезболлы». По предварительной информации, он погиб в результате удара ЦАХАЛ по городу Джуайя. Жертвами обстрела также стали еще три человека.