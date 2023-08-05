Опубликовано видео стрельбы в центре Тель-Авива

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале опубликовал видео нападения со стрельбой в центре Тель-Авива. В результате происшествия один человек получил ранение, в настоящее время ему оказывается медпомощь.

На кадрах видно, как находившиеся в кафе люди в страхе убегают. По данным пресс-службы израильской полиции, стрелок был нейтрализован полицией. Власти страны рассматривают нападение как теракт.

Один человек пострадал в результате стрельбы и отправлен получать медицинскую помощь. Стрелявший нейтрализован, на месте происшествия находятся крупные силы полиции, — говорится в заявлении.

Сейчас на месте инцидента работает группа правоохранителей, которая устанавливает обстоятельства случившегося. Генеральный инспектор израильской полиции Коби Шабтай сообщил, что личность стрелка уже установлена. Им оказался 27-летний палестинец из города Западном берегу реки Иордан Дженина.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке ехавший на скутере мужчина устроил беспорядочную стрельбу по прохожим. В результате один человек убит и еще трое ранены. Правоохранители задержали злоумышленника, мотивы его поступка устанавливаются.