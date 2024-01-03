Опубликованы видео с места взрыва в Кермане

Фото: Mohadeseh1133/twitter.com

Иранские СМИ публикуют кадры с места взрыва в Кермане. ЧП произошло во время шествия на кладбище, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Сообщается о десятках погибших. Агентство ИРНА со ссылкой на заместителя губернатора Кермана по политике и безопасности отмечает, что пока неясно, было ли произошедшее терактом.

Пока не ясно, был ли это взрыв газа или террористическая атака, — заявил представитель власти.

По данным СМИ, на месте прозвучали два взрыва. По информации агентства Tansim, число погибших составляет не менее 50 человек.

По предварительным данным, около входа в цветочный сад мучеников взорвались две сумки с бомбами, которые террористы привели в действие с помощью пульта дистанционного управления. Сегодня на кладбище в Кермане проходила церемония, посвященная памяти Сулеймани.

Сулеймани был убит четыре года назад во время атаки американского беспилотника. В 2020 году власти Ирана признали виновными в смерти политика 48 человек. Их личности были установлены. В ответ на убийство политика Тегеран обстрелял ракетную базу США.