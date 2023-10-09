Опубликовано видео с места нападения на участников фестиваля в Израиле

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Видео с места нападения на участников музыкального фестиваля на юге Израиля опубликовала британская газета Guardian. На кадрах, снятых израильским дроном, запечатлено место проведения концерта, который проходил близ границы с сектором Газа.

На записи видны десятки поврежденных и уничтоженных автомобилей. Большинство из них сдвинуты на обочину. Некоторые машины перевернуты вверх колёсами.

Недавно сообщалось, что порядка 260 тел участников музыкального фестиваля обнаружили в пустыне на юге Израиля. Радикалы группировки ХАМАС напали на место мероприятия утром в субботу, 7 октября.

В субботу, 7 октября, ХАМАС осуществило беспрецедентную ракетную атаку на Израиль. В ответ на это власти страны объявили о начале операции «Железные мечи». Жителей сектора Газа призвали покинуть свои дома. Израильской армии уже удалось вернуть контроль над несколькими захваченными радикалами населенными пунктами, однако боевые действия продолжаются.

Ранее представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что группировка не видит перспектив перемирия. Посредничество других государств тоже не даст результатов, предупредил он.