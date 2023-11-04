Опубликовано видео с израильской собакой, напавшей на бойца ХАМАС ЦАХАЛ показала видео, в котором собака преследуют бойцов ХАМАС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экс-спикер канцелярии израильского премьера на арабском языке Офир Гендельман опубликовал в Twitter (X) видео от ЦАХАЛ с нападением овчарки на члена движения ХАМАС. На кадрах с закрепленной на животном камеры видно, как пес преследует бойца ХАМАС в туннелях в секторе Газа и в итоге нападает на него.

Стоит посмотреть: боевые собаки ЦАХАЛ преследуют террористов ХАМАС и ИГИЛ (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) в их туннелях в секторе Газа и уничтожают их. послушайте крики террористов, — написал Гендельман.

Ранее подполковник ФСБ в запасе, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов заявлял, что Израиль точно не будет затапливать подземные тоннели в секторе Газа, а также не будет использовать в них газ, поскольку в подземелье могут находиться заложники. Он уверен, что у ЦАХАЛ есть разведданные, которые позволят армии наносить точечные удары.

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявлял на встрече в Тегеране, что ХАМАС проложило в секторе Газа более 400 километров подземных ходов. Их ширина позволяет проехать автомобилям и мотоциклам.