https://static.news.ru/photo/dc0ebdec-d653-11e9-808b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и оппозиционное объединение «Кахоль-Лаван» могут получить почти равное количество мест в парламенте страны. Это следует из последнего Smith Research опроса избирателей.

Фракция главы правительства может рассчитывать на 33 мандата, а их противники — на 32, передаёт The Jerusalem Post . Также среди лидеров — «Общий список» (12 мест) и «Ямина».

Партии «Наш дом Израиль» и ШАС могут получить по восемь мест, «Яхадут ха-Тора» — семь. Наименьших результатов добились «Демократический союз» (шесть мандатов) и «Лейборист-Гешер» (пять мандатов).

Телерадиокомпания Kan, напротив, зафиксировала лидирующую позицию «Кахоль-Лаван». По её данным, альянс получит 33 места, тогда как «Ликуд» — только 31, сообщает The Times of Israel .

Как ранее писал News.ru, по мере приближения внеочередных выборов в Кнессет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чья партия «Ликуд» («Консолидация») претендует на хорошие результаты в гонке, активизирует свои внешнеполитические контакты в расчёте на укрепление доверия среди базового электората. Доверия к действиям главы правительства действительно не хватает. Запланированные на 17 сентября выборы широко рассматриваются как часть стратегии премьера по уходу от уголовного преследования. На Нетаньяху по-прежнему «висят» антикоррупционные дела, которые угрожают его политической карьере.