Оппозиция призвала Минобороны Турции к ответу после гибели военных в Ираке Sozcu: в Турции НРП потребовала созвать парламент из-за гибели военных в Ираке

Фото: Carol Guzy/Global Look Press

Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) потребовала провести закрытое заседание парламента Турции в связи с гибелью 12 турецких военнослужащих на севере Ирака, сообщает телеканал Sozcu. Они были убиты в результате нападений бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной Стамбулом террористической.

По данным Sozcu, республиканцы хотят пригласить главу Минобороны Яшара Гюлера, чтобы получить от него полную информацию о ситуации на севере Ирака и Сирии. Также парламентарии намерены утвердить меры для ликвидации бойцов РПК на сопредельных территориях. Оппозиционеры настаивают на объявлении в Турции общенационального траура.

Минобороны Турции вечером 23 декабря объявило о проведении военной операции на севере Ирака против РПК. Действия Стамбула стали ответом на нападения курдов на турецких военных 22 и 23 декабря, в результате которых 12 человек погибли и двое получили ранения. Турецкая армия нанесла удары по объектам РПК, ликвидировав 25 бойцов.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» 23 декабря выпустили две противокорабельные баллистические ракеты в направлении Красного моря. По данным ведомства, позднее мятежники атаковали беспилотниками два судна в южной части акватории, в ходе столкновения никто не пострадал. Испания на фоне участившихся атак хуситов изменила мнение по вопросу об участии Евросоюза в военной операции «Страж процветания».