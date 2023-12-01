Оператор турецкого СМИ погиб в Газе после атаки Израиля Оператор турецкого агентства Anadolu погиб в секторе Газа после атаки Израиля

Фото: Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило о гибели своего сотрудника в секторе Газа. По информации СМИ, оператор погиб в результате израильского авиаудара. Родственник журналиста заявил, что в момент атаки погибший находился в квартале Эд-Дурдж на юге палестинского анклава. Вместе с оператором погибли его родственники, в том числе родной брат.

Оператор Мунтасир ас-Савваф, его брат Марван и некоторые родственники погибли в результате израильского обстрела квартала Эд-Дурдж на юге сектора Газа, — говорится в публикации.

Уточняется, что оператор погиб не сразу. При атаке он серьезно пострадал. Скорая помощь не успела приехать, поэтому журналиста доставили в баптистскую больницу на личном автомобиле, где он скончался от потери крови. Журналиста и его родственников похоронили на местном кладбище.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия выступает за продление гуманитарной паузы в секторе Газа. По его словам, этот вариант был бы целесообразным, учитывая масштабы разразившейся в анклаве катастрофы. Вместе с тем он отметил, что, несмотря на возобновление боевых действий, эвакуация российских граждан будет продолжаться.