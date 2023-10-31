Операция ЦАХАЛ расширилась: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу Нетаньяху сообщил о начале третьей фазы израильской операции в Газе

Фото: Mohammed Hazem/dpa/Global Look Press

Военная операция Израиля в секторе Газа вступила уже в третью фазу, сообщила пресс-служба премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху. По уточнению представителей канцелярии, этот этап включает в себя расширение наземных операций в анклаве.

Премьер-министр отметил, что операция также дает возможности для освобождения заложников ХАМАС и армия этот шанс не упустит. Все цели будут достигнуты и по итогу «ХАМАС получит нокдаун, ХАМАС будет побежден, будет другая Газа», заверил Нетаньяху.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 30 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Израиль пригрозил заблокировать поставки гумпомощи

Службы безопасности Израиля контролируют все поставки гуманитарной помощи в Газу, сообщила пресс-служба премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху. Там подчеркнули, любые поступления будут немедленно заблокированы, если появится информация, что грузы попадают к палестинскому движению ХАМАС.

Также в канцелярии заявили, что «гуманитарная помощь предоставляет Израилю важное поле деятельности для реализации целей войны». При этом представители подчеркнули, что помощь предоставляет не Израиль, а международные организации.

Катастрофа в Газе, число погибших женщин и детей

В секторе Газа разворачивается катастрофа библейского масштаба, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Охваченному войной региону не помогут гуманитарные паузы, поскольку время полумер на Ближнем Востоке давно прошло, заявил постпред в рамках на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Также Небензя заметил, что ситуацию усугубляет решение Израиля не допускать поставки гуманитарной помощи в Газу. Эти поставки и без того скудны, напомнил постпред.

Женщины и дети составляют порядка 70% погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини. По его словам, такие цифры никак не вписываются в понятие «сопутствующие потери».

Лаззарини пояснил, что обстрелам регулярно подвергаются мечети, церкви и больницы, а также убежища БАПОР — то есть те объекты, где мирные жители пытаются скрыться от опасности. Их не пощадили, поскольку происходящее в секторе Газа является «коллективным наказанием», резюмировал комиссар.

По меньшей мере 33 ребенка находятся в плену у палестинского движения ХАМАС, заявил в ходе брифинга Нетаньяху. По его словам, в общей сложности более 200 человек являются заложниками группировки на текущий момент.

Путин назвал ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке, Израиль не хочет прекращать огонь

Президент России Владимир Путин назвал создание полноценного палестинского государства ключом к решению конфликта на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что текущая эскалация началась с террористической атаки на мирных граждан Израиля, но вместо наказания преступников стали мстить по принципу коллективной ответственности.

Прекращение огня в секторе Газа невозможно, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе брифинга. По его словам, в таком случае Израиль фактически уступит противнику. Он сравнил текущий конфликт с бомбардировкой Перл-Харбора и трагедией 11 сентября в США.

Читайте также:

История обезглавленной ХАМАС немки Шани Лук: как она попала в плен

«Это крестовый поход против мусульман»: Эрдоган угрожает Западу из-за Газы

Франция вышлет 39 экстремистов в РФ: кого депортируют, при чем тут Израиль