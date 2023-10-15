Операция ЦАХАЛ перенесена: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу

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Наземная операция Израиля в секторе Газа должна была начаться в эти выходные, сообщили источники в израильских вооруженных силах. Однако, по их словам, планы пришлось изменить из-за облачной погоды.

Главные новости о том, что произошло в зоне палестино-израильского конфликта днем 14 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Такая погода помешала бы пилотам и операторам БПЛА при выполнении заданий, пояснили представители ЦАХАЛ. Они отметили, что эта военная акция может стать крупнейшей наземной операцией Тель-Авива со времен израильско-ливанского конфликта 2006 года.

Израилю пригрозили последствиями

Военные преступления Израиля могут иметь далекоидущие последствия, предупредило постоянное представительство Ирана при ООН. Если боевые действия не прекратятся, то ситуация выйдет из-под контроля, сказано в сообщении пресс-службы миссии в Twitter (Х).

«Если военные преступления и геноцид со стороны израильского апартеида не прекратить немедленно, то ситуация может выйти из-под контроля и обернуться далекоидущими последствиями», — подчеркнули в пресс-службе.

Сирия и Израиль обменялись ударами, аэропорт Алеппо вновь выведен из строя

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по территории Сирии, заявили в вооруженных силах Израиля. В сообщении говорится, что там находится один из источников агрессии.

«После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в общинах Авней Эйтан и Альма, артиллерия Армии обороны Израиля в настоящее время наносит удары по источнику стрельбы в Сирии», — отметили в армии.

Позднее стало известно, что ЦАХАЛ вновь нанесла удар по международному аэропорту Алеппо. В Министерстве обороны Сирии заявили, что воздушная гавань опять вышла из строя.

Авиабомбы могут полететь на Газу, США направили второй авианосец Израилю

Израиль намеревается использовать авиационные бомбы JDAM в атаке на сектор Газа, что может привести к полному разрушению города в ближайшие дни, заявил американский журналист Сеймур Херш в своей колонке на платформе Substack. Текущий план предполагает, что атака с применением бомб JDAM может состояться уже в воскресенье или понедельник, отметил он. По мнению журналиста, такая атака, если она произойдет, может иметь разрушительные последствия для Газы и ее жителей.

«Нынешнее планирование предполагает, что атака JDAM, если будет одобрена, случится уже в воскресенье или понедельник, с учетом эффективности принудительного изгнания из города Газы и юга, с немедленным последующим наземным вторжением», — написал Херш.

Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» начал переход в зону ответственности Европейского командования Вооруженных сил США в Средиземном море, сообщило Командование сил флота Соединенных Штатов. В рамках этой операции ударная группа будет работать с союзниками и партнерами для поддержания морского судоходства в регионе. Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», покинувший военно-морскую базу Норфолк в штате Вирджиния 14 октября, присоединится к авианосцу «Джеральд Форд», который уже находится в регионе.

Планы ХАМАС после Израиля

Движение ХАМАС не собирается останавливаться после уничтожения Израиля, сказал член Политбюро ХАМАС Аз-Захара. Представитель группировки заявил, что организация установит свои порядки на всей территории планеты.

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