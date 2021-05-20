Опасные стройматериалы: сектор Газа предлагают оставить в руинах

США оказали давление на власти Израиля, чтобы те прекратили операцию в секторе Газа. Израильтяне уверили своего союзника, что не могут отвести армейские силы мгновенно: не все цели в палестинском анклаве уничтожены. Из неофициальных сообщений следует, что боевые действия, возможно, завершатся уже 21 мая. Затухание этого витка эскалации, впрочем, не обещает полноценного мира. Для этого нужен новый формат договорённостей.

Чиновники Белого дома уверены , что им удалось убедить израильтян в ближайшее время остановить кровопролитие. По словам официальных лиц, прекращения огня стоит ожидать уже 21 мая. Такой призыв, в частности, прозвучал в ходе телефонного разговора между госсекретарём Энтони Блинкеном с главой МИД Израиля Габи Ашкенази. Шеф израильской дипломатии проинформировал своего американского коллегу, что у еврейского государства ещё есть несколько военных целей на территории палестинского анклава, которые должны быть ликвидированы, поэтому Армия обороны (ЦАХАЛ) может потребоваться чуть больше времени.

В частных разговорах с журналистами американские чиновники уверяют: варианты прекращения огня уже есть. Это было темой нескольких телефонных бесед между президентом Джо Байденом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Вопрос заключается лишь в том, как поведут себя партнёры группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа. Есть опасения, что другие палестинские фракции могут попросту сорвать перемирие уже после того, как оно будет согласовано. Это вносит фактор неопределённости в любые мирные инициативы и заставляет сомневаться в том, что израильтяне не прибегнут к наземной операции.

Сектор Газа Bashar Taleb/Global Look Press Сектор Газа Ahmad Hasaballah/Global Look Press Сектор Газа Ahmad Hasaballah/Global Look Press Сектор Газа Bashar Taleb/Global Look Press Сектор Газа Bashar Taleb/Global Look Press Израиль Tomer Neuberg/Global Look Press Израиль Tomer Neuberg/Global Look Press Сектор Газа Mohammed Talatene/Global Look Press Сектор Газа Rizek Abdeljawad/Global Look Press Сектор Газа Ashraf Amra/Global Look Press Сектор Газа Khaled Omar/Global Look Press Сектор Газа Abed Deeb/Global Look Press Сектор Газа Mohammed Talatene/Global Look Press Сектор Газа Bashar Taleb/Global Look Press Сектор Газа Ashraf Amra/Global Look Press Сектор Газа Mohammed Talatene/Global Look Press Сектор Газа Ahmed Zakot/Global Look Press

Доступ к Аль-Аксе

В последние дни Египет, традиционный посредник в палестино-израильском конфликте, предложил ХАМАС ряд вариантов прекращения обстрелов. Долгосрочный предполагает согласие боевиков на затишье без каких бы то ни было предварительных условий, краткосрочный — согласие на паузу в боевых действиях, пока не будут одобрены более устойчивые параметры договорённостей между сторонами. Какая из опций является предпочтительной для еврейского государства, неясно. К 20 мая израильские официальные лица не получили разрешения начать прямые переговоры со своими противниками в секторе Газа.

С просьбой помочь посредничеством США обратились и к Катару, на территории которого проживают некоторые высокопоставленные лидеры ХАМАС, однако, как полагают американские официальные лица, Доха имеет меньшее влияние, чем Каир.

Среди условий, которые недавно выдвинул Израилю глава политбюро ХАМАС Халед Машаль, — согласие израильской стороны обеспечить мусульманам свободу доступа в священную мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, а также выпустить из заключения всех тех палестинцев, которые были задержаны в последние недели в ходе столкновений с полицией. Не исключено, что от еврейского государства потребуют отказаться и от кампании по выселению арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, с которого всё и началось. Судебные слушания по этому делу не прекращены, а отложены до июня.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

Запрет на строительство

В Израиле тем временем раздаются голоса в пользу того, чтобы продавить такие параметры соглашений, которые лишат ХАМАС возможности сооружать укрепления и накапливать арсеналы. Бывший глава разведывательного ведомства ШАБАК Йорам Коэн, к примеру, высказался против того, чтобы Израиль и Палестина возвращались к набору договорённостей, который существовал до начала конфронтации и приводил к спорадическим вспышкам. Бывший разведчик призвал изолировать палестинские формирования, разрешив и без того блокированному сектору Газа получать только ограниченную международную помощь.

В частности, Коэн выступает за то, чтобы в прибрежный анклав не поступали по гуманитарной линии строительные материалы, которые, по его мнению, дают ХАМАС возможность после каждого витка вооружённого конфликта отстраивать тоннельную систему на границе с еврейским государством. То, что подобная форма санкций с большой долей вероятности затруднит восстановление разрушенных в результате боевых действий гражданских зданий в Газе, экс-главу ШАБАК волнует мало. Коэн уверен: «строительный» инструмент давления сделает политические позиции ХАМАС неустойчивыми, и ему придётся идти на широкие уступки соседям и посредникам.

После операции «Нерушимая скала» в 2014 году число международных инспекторов, которые должны были быть направлены в пограничные районы, было существенно сокращено по вине ХАМАС, считает чиновник, возглавлявший ШАБАК в то время. А вся система мониторинга ограничилась главным образом камерами на границе. В связи с этим, по его словам, израильтянам нужно позаботиться о качестве инспекции. Какие обязательства еврейскому государству нужно взять на себя в ответ, Коэн так и не упомянул.