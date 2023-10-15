В ООН сообщили о попадании ракеты в офис миротворцев в Ливане

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Миссия Организации Объединенных Наций ЮНИФИЛ сообщила о прилете ракеты по штаб-квартире миротворцев ООН в ливанском городе Эн-Накура. В организации уточнили, что в результате удара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает РИА Новости.

Интенсивная перестрелка произошла в нескольких районах вдоль «голубой линии» между территорией Ливана и Израилем. Снаряды падали по обе стороны «голубой линии», а в нашу штаб-квартиру в Эн-Накуре попала ракета, мы расследуем, откуда она была выпущена. Миротворцы ЮНИФИЛ в тот момент не находились в убежище, и, к счастью, никто не пострадал, — говорится в заявлении миротворческой миссии ООН.

В ЮНИФИЛ уточнили, что миротворцы проводят переговоры и с Палестиной, и с Израилем, однако эскалация конфликта продолжает нарастать. Миссия ООН призвала обе стороны закончить конфликт. Также в организации напомнили, что нападение на мирных жителей и персонал ООН является нарушением международного права.

Ранее ливанское движение «Хезболла» заявило о подрыве двух танков и бронетранспортера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с республикой. Члены группировки утверждают, что в результате нападения несколько человек погибли, также есть раненые. По их словам, атака была совершена в ответ на удары со стороны Израиля по городам Альма-эш-Шааб и Шебаа, в результате которых погибли журналисты и мирные жители.