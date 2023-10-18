ООН снимет часть санкций с Ирана из-за истечения срока резолюции Иран освободят от введенных резолюцией 2231 санкций

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Заседание Совета Безопасности ООН

Организация Объединенных Наций снимет с Ирана все ограничения, введенные резолюцией № 2231 Совета Безопасности ООН, сообщили в Министерстве иностранных дел Исламской Республики. По словам заместителя главы ведомства Али Багери Кани, опубликованным на его странице в Twitter (X), после истечения срока действия резолюции иранские активы будут разморожены.

На сегодняшний день все ограничения, наложенные на физических и юридических лиц, упомянутых в резолюции 2231, в том числе положения о заморозке иранских активов, завершают свое действие, — написал он.

Отмечается, что резолюция № 2231 была принята из-за развития Ираном ядерной программы. Ее принятие привело к заморозке иранских активов, а также к введению запрета на импорт и экспорт иранских баллистических ракет. В МИД Ирана подчеркнули, что санкции по резолюции изначально несправедливо наложены.

Днем ранее, 17 октября, МИД России выступил с заявлением в связи с истечением срока действия резолюции № 2231. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что одновременно с этим США и страны Евросоюза должны были предпринять целый комплекс мер для отмены односторонних санкций против Ирана. Однако этого так и не было сделано из-за стремления США «свести политические счеты» с Ираном.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что Китай выступает против односторонних санкций и политики экономического давления. Он подчеркнул, что сегодня Пекин активно поддерживает экономические отношения с другими государствами. Для 140 стран Китай является основным торговым партнером.