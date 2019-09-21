https://static.news.ru/photo/1bffbcc6-dd57-11e9-83df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Представители ООН не связывались с Ираном по вопросу расследования атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф рассказал об этом телеканалу CBS . Глава иранского внешнеполитического ведомства выразил уверенность в том, что ООН убедилась бы в непричастности Ирана к атакам, если бы провела беспристрастное расследование происшедшего.

Однако политик усомнился в беспристрастности международного организации.

Я не уверен, что те, кого отправили, проведут беспристрастное расследование. В прошлом уже были прецеденты, когда это было не так, — прокомментировал глава МИДа информацию об отправке в Иран группы экспертов для расследования нападения на объекты компании Saudi Aramco.

Атака на саудовские НПЗ произошла в ночь на 14 сентября. Королевство из-за последствий нападения было вынуждено вдвое сократить добычу нефти. Об ответственности за атаку заявили повстанцы-хуситы из соседнего Йемена, однако США и Саудовская Аравия посчитали Иран так или иначе стоящим за нападением. Как передавал News.ru, к числу сомневающихся примкнул глава британского МИДа Доминик Рааб.