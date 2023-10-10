ООН начала собирать доказательства военных преступлений Израиля и ХАМАС

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Независимая комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях начала сбор доказательств военных преступлений, совершенных сторонами конфликта, говорится на сайте организации. В поле зрения аудиторов будут попадать правонарушения, произошедшие с 7 октября.

Комиссия собирает и сохраняет доказательства военных преступлений, совершенных всеми сторонами с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС предпринял комплексную атаку на Израиль, а израильские силы ответили авиаударами по Газе, — говорится в документе.

Ранее сотрудник системы здравоохранения Олег Лейкинд рассказал, что больницы Израиля приняли большое количество раненых после атаки палестинского движения ХАМАС. По его словам, медицинские учреждения столкнулись с нехваткой персонала. Люди, приходившие в больницу сдать кровь, стояли в очередях по пять часов. Тем не менее Лейкинд считает, что после атаки вся система здравоохранения страны начала работать на полную мощность.

Представитель армии обороны страны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Израиль ждут тяжелые дни, война с ХАМАС будет сложной. По его словам, палестинская группировка совершила военные преступления и заплатит за них.