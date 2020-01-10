Главный вопрос после прихода к власти нового султана в Омане заключается в том, продолжит ли страна выполнять роль посредника в региональных конфликтах. Утром 11 января стало известно, что Хайтам бен Тарик Аль Саид стал новым правителем государства после смерти своего двоюродного брата Кабуса. Хайтам в прошлом занимал посты министра культуры и министра иностранных дел.

До нынешнего момента были предположения, что вопрос преемственности в Омане может быть осложнён: Кабус не оставил после себя детей, а семейный совет, который несёт ответственность за выбор сменщика, мог и не прийти к единому решению по поводу того, кто должен встать «у руля». На случай подобных проблем Кабус оставил имя желаемого преемника в двух запечатанных посланиях. Тем не менее, утром 11 января стало понятно , что распечатывать конверты не придётся. Хайтам был приведён к присяге в присутствии членов семейного совета, которые, по оманской конституции, могли обсуждать претендентов в течение несколько дней. Похоже, что и новый султан в перспективе не создаст проблем с преемственностью: согласно открытым источникам , у него два сына.

Хайтам бен Тарик Аль Саид Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Покойный Кабус был одним из старейших правителей на Ближнем Востоке. Ему долгое время удавалось поддерживать внешнеполитический нейтралитет, воздерживаясь от участия в региональных спорах — даже когда дело доходило до военных столкновений. Кабус, который пришёл к власти в результате бескровного переворота в 1970 году, например, попытался навести мосты между Ираном и администрацией экс-президента США Барака Обамы, когда дело шло к подписанию ядерного соглашения. Султанат заявил о своей роли и во время недавних переговоров между Саудовской Аравией и йеменскими мятежниками-хуситами. Оман попытался посредничать даже в споре внутри Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который разгорелся между Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Саудовской Аравией с одной стороны и Катаром — с другой.

Кабус был мудрым и осторожным правителем, умело лавировавшим между соседними гигантами, каждый из которых был бы не против поживиться оманской нефтью, — отмечает эксперт Междисциплинарного центра в Герцлии, экс-депутат израильского Кнессета Ксения Светлова. — Кабус поддерживал хорошие отношения с Ираном и с Израилем, проводил широкие реформы, но продолжал оставаться абсолютным монархом с неограниченными полномочиями.

Светлова подчёркивает также, что Кабус был одним из немногих ближневосточных правителей, «которого будут оплакивать больше, нежели проклинать».

Кабус бен Саид Аль Саид XinHua/Global Look Press

Директор Центра исследований стран Персидского залива в Катарском университете Махджуб Цвайри заявил телеканалу Al-Jazeera, что сохранение статуса «зрелого государства» будет важной задачей для нового султана Омана. Эксперт напоминает, что у страны остаются насущные внутренние проблемы — например, безработица. Впрочем, Цвайри не сомневается, что султанат по инерции продолжит выполнять роль регионального медиатора, избегая вовлечения в локальные конфликты. По словам эксперта, Хайтам был «очень близок» к процессу принятия решений. В связи с этим он хорошо знаком с «внутренней кухней».

Впрочем, по мнению экс-посла США в Омане Гэри Граппо, самой большой проблемой для Хайтама будет то, что Кабусу практически невозможно подражать.

За возможным исключением случая с Сингапуром, трудно представить себе другого лидера, который оказал бы большее влияние на свою страну, чем Кабус в Омане. Это неоценимо, — цитирует агентство Bloomberg бывшего дипломата.

После падения нефтяных цен финансовое положение Омана, крупнейшего арабского производителя нефти за пределами ОПЕК, ухудшилось. Стране понадобится 2 млрд риалов (порядка $5,2 млрд), чтобы покрыть основную часть дефицита своего бюджета в нынешнем году. Экономисты Bloomberg News, впрочем, предполагают, что экономика Омана в 2020-м вырастет на 2,8%. Экономическому развитию султаната во многом способствовала политика нейтралитета.