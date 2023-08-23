Около 800 экс-чиновников без вести пропали в Афганистане

Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Афганистане после прихода к власти движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) около 800 бывших чиновников подверглись внесудебным казням, произвольным арестам, задержаниям, пыткам или без вести пропали, такие данные задокументировала Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА). Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк уточнил, что подобные действия являются «предательством доверия народа», пишет EADaily. Он призвал власти изучить выводы доклада и начать выполнять обязательства международного права, предотвратив дальнейшие нарушения и наказав виновных.

В докладе МООНСА представлена отрезвляющая картина обращения с лицами, связанными с бывшим правительством и силами безопасности Афганистана после захвата страны талибами. Более того, учитывая, что они были уверены, что не станут мишенью, это предательство доверия народа, — заявил Тюрк.

По данным ООН, талибы преследовали бывших полицейских, военных, сотрудников Управления национальной безопасности Афганистана. Чаще всего их заключали под стражу, где убивали, некоторых казнили без решения суда. Отдельные лица так и не были найдены. Например, остается неизвестным местонахождение бывшей начальницы женской тюрьмы в Герате Алии Азизи, которая числится пропавшей с 2 октября 2021 года.

Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Афганистану и глава МООНСА Роза Отунбаева напомнила, что в 2021 году была объявлена всеобщая амнистия. Она подчеркнула, что ее условия по-прежнему не были выполнены, а права человека безнаказанно нарушаются.

Власти де-факто должны продемонстрировать подлинную приверженность всеобщей амнистии. Это важный шаг в обеспечении реальных перспектив правосудия, примирения и прочного мира в Афганистане, — отметила спецпредставитель.

Правительство талибов ранее запретило все политические партии в Афганистане. Об этом заявил 18 августа на пресс-конференции в Кабуле министр юстиции правительства Абдул Хаким Шараи. До прихода движения «Талибан» к власти в стране было зарегистрировано более 70 политических партий.