Около 200 террористов сбежали из сирийской тюрьмы после атаки ИГ

Около 200 боевиков террористической организации Исламское Государство (организация ИГ признана в РФ террористической, деятельность запрещена) сбежали после нападения на тюрьму сирийского города Эль-Хасака. Атака была организована членами ИГ, а возможной её целью было освобождение заключённых в неё террористов, передаёт газета New York Times ссылаясь на американского чиновника.

Атака на тюрьму «Ас-Сынаа», находящаяся под контролем курдских формирований «Сирийских демократических сил», была совершена 20 января. По информации источника, в ней содержались террористы из ИГ. 26 января, командование СДС заявило, что контроль над тюрьмой был возвращён, а оставшиеся террористы, численность которых составила порядка тысячи человек сдались. По последней информации, в вооружённом столкновении были убиты 175 членов террористической организации, курды понесли потери в количестве 27 военнослужащих.

По оценкам чиновника, приблизительно 200 заключённых сбежали, — сообщили в газете.

Предположительно, террористы организовали операцию по освобождению из заключения глав террористов среднего и высшего звена, а также преступников, обладающими знаниями в области изготовления взрывных устройств. Согласно информации газеты, СДС отказались от комментариев касательно числа сбежавших из тюрьмы, заявив, что продолжают оценивать последствия вооружённой атаки.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали семерых членов международного религиозного объединения «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Отмечается, что двое из задержанных причастны к финансированию ИГ.