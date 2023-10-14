Оказавшегося под завалами в Газе ребенка поили водой через трубочку

Фото: Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press

После массированного обстрела со стороны ЦАХАЛ мирные жители сектора Газа оказались заживо погребены под обломками собственных домов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. Однако под завалами оказались выжившие, среди которых был ребенок. В Сети опубликовали кадры, как спасатели поили его водой через трубочку.

На видео можно заметить, как ребенку подают из бутылки воду через длинную трубочку, уходящую глубоко под завалы. При этом в регионе не первый день наблюдаются перебои с подачей воды.

Аналогичным образом спасали целые семьи, которые оказались заперты под обломками. В настоящий момент специальная техника не может проехать к разрушенным кварталам, поэтому людям приходится своими силами разбирать блоки из бетона.

Тем временем Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате ударов вооруженных сил Израиля по территории сектора Газа погибли более 2,2 тысячи человек. По данным ведомства, свыше 8,7 тысячи человек получили ранения, в их числе 2,5 тысячи детей и 1,5 тысячи женщин.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль рассказал, что Израиль блокирует доставку гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. По словам дипломата, ее отправили из Египта, Иордании, Катара, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Он добавил, что население сектора Газа живет в холодных условиях без доступа к воде и электричеству.