Охранник спас Эрдогана от нападения осы и попал на видео

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Охранник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана спас его от возможного нападения осы, видео инцидента публикует РИА Новости. На кадрах видно, как секьюрити главы государства смахнул насекомое с плеча Эрдогана в момент его выступления.

Президент не заметил осу и действий охранника и продолжил свое выступление. Защитник Эрдогана затем раздавил осу за спиной турецкого лидера.

Ранее, выступая в парламенте перед членами фракции правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством». По мнению руководителя республики, ХАМАС — это не боевики, а «политическая партия, победившая по итогам выборов».

Вице-спикер кнессета Евгений Сова в ответ на это подчеркнул, что операция ЦАХАЛ соответствует нормам международного права. Иск Анкары в Международный уголовный суд (МУС), а также слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «террористическом государстве» Израиль не остановят действия ЦАХАЛ в секторе Газа против ХАМАС, отметил парламентарий.

По его словам, большая часть мирного населения уже находится в южной части сектора Газа и получает всю необходимую гуманитарную помощь. Он напомнил, что именно группировка ХАМАС совершила атаку на израильтян 7 октября 2023-го.