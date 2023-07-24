Охота на акул: как египтяне «мстят» за гибель россиянина, поможет ли это Жители египетских курортов массово истребляют акул, чтобы не потерять туристов

Фото: shutterstock.com

Египтяне устраивают массовую охоту на акул и выкладывают фотографии истребленных хищников в социальные сети. Тренд возник после того, как в начале июня тигровая акула загрызла россиянина у берегов Хургады. В ближневосточной стране опасаются, что инцидент негативно скажется на туристическом потоке, и пытаются показать всему миру, что принимают необходимые меры. Зоозащитники и правительство предлагают более мягкие варианты решения проблемы. Что сейчас происходит в Египте, о каких альтернативах идет речь — в материале NEWS.ru.

Как акулы нападают на туристов в Хургаде

Первой жертвой «сезона охот» стала та самая акула, которая 8 июня напала на 23-летнего россиянина Владимира Попова. Через несколько часов после трагедии группа из 17 рыбаков поймала опасную рыбу в сети и под крики «Аллах акбар» («Аллах велик») доставила ее на сушу. Очевидцы столпились вокруг хищника и забили до смерти.

Исследователи Института морских наук и заповедников Красного моря пообещали мумифицировать рыбу и выставить как экспонат в музее.

Подобные инциденты происходили и в прошлом году. В июле 2022-го жертвами нападений акyл в Хургаде стали три человека. Тогда губернатор провинции Красное Море запретил любую деятельность в районе происшествий, в том числе купaние, дайвинг и снорклинг, а также рыбалку.

Фото: shutterstock.com

Как египтяне «мстят» акулам

Видео с убийством хищника набрало немало просмотров в Сети, и жители египетских курортов решили продолжить охоту. Они ловят акул и выкладывают фото и видео в социальные сети. Таким образом охотники рассчитывают не только собрать побольше лайков, но и убедить потенциальных туристов в безопасности отдыха на Красном море.

«Вы видите эту акулу. Она пыталась напасть на меня в море, но никому не под силу справиться с египтянами!» — восклицает герой одного из таких видео.

Почему эксперты осудили охоту на акул

Египетские океанологи осудили охоту на акул. Они предупредили, что бесконтрольное истребление морских хищников нанесет непоправимый ущерб окружающей среде. В Национальном институте океанографии и рыболовства Египта заявили, что акулы играют ключевую роль в местной морской экосистеме и сокращение их популяции приведет к опасному дисбалансу в подводном мире.

«Как охота на акул из уголовно наказуемого преступления превратилась в героический патриотический долг? Этот фарс должен закончиться, и египтяне должны понять, что акулы необходимы для морской среды», — заявил египетский экологический активист Хани Саддек.

Египетские туроператоры также призвали прекратить массовое убийство акул. Они считают, что в долгосрочной перспективе истребление морских хищников даст обратный эффект. По их словам, таким образом египтяне не привлекут, а отпугнут туристов своей жестокостью.

Эксперт по туризму Магди Селим полагает, что истребление морских обитателей вредит репутации Египта.

«Туристы, большинство из которых приезжают сюда, чтобы насладиться морскими пейзажами, наверняка перестанут посещать нашу страну», — считает Селим.

Фото: shutterstock.com

Какие решения предлагают власти

Правительство страны подготовило свой план действий, который должен защитить и людей, и акул. Местные чиновники предложили решить проблему с помощью специальных устройств, которые будут мониторить местоположение опасных рыб под водой и сообщать об их точном нахождении.

Министерство окружающей среды Египта выделило средства на закупку дорогостоящего оборудования и привлекло иностранных исследователей, которые смогут в реальном времени отслеживать перемещения акул и сразу сообщать об опасности.

На обучение зарубежными экспертами египетских специалистов тому, как правильно устанавливать датчики, считывать их показатели и понимать модели поведения хищников, отведен год. «Проект нацелен на изучение трех типов акул (тигровых, Мако и океанических. — NEWS.ru), на которых приходятся все зарегистрированные инциденты нападений в Красном море за последние годы», — говорится в заявлении министерства.

Губернатор Красного моря Амр Ханафи также рассматривает вариант установки сетей на некоторых пляжах египетских курортов, чтобы акулы физически не могли добраться до купающихся.

Почему акулы нападают на людей

Нападения акул на людей на побережье Красного моря считаются редкостью, но за последние 15 лет число смертельных случаев резко выросло. Биологи считают, что морские хищники становятся более агрессивными из-за деятельности человека. По их словам, из-за чрезмерного промыслового вылова рыбы акулам просто не хватает пищи. Недостаток ресурсов вынуждает их плыть в новые ареалы в поисках еды.

Порой этими новыми ареалами становятся локации недалеко от берега, где хищников привлекают многочисленные силуэты лодок и людей. Эксперты поясняют, что у акул очень плохое зрение, поэтому издалека они воспринимают человеческое тело как другую большую рыбу.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как отмечал заведующий кафедрой ихтиологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Касумян в беседе с NEWS.ru, если на теле человека есть царапины или другие незначительные источники поступления крови в воду, то это провоцирует акул, для них запах крови — возбуждающий стимул.

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