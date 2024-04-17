Офицеры КСИР массово покидают Сирию на фоне возможного удара Израиля

Фото: Muhmmad Al-Najjar/ZUMAPRESS/Global Look Press

Командование иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) выводит часть офицеров из Сирии из-за угрозы нанесения удара со стороны Израиля, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По ее данным, Иран не стал выводить всех военнослужащих с территории страны, в Сирии останутся офицеры среднего звена.

Источники издания отмечают, что командование КСИР переместит офицеров среднего звена в другие места дислокации из соображений безопасности. Военнослужащие корпуса перемещаются ночью, когда удары израильских войск наиболее вероятны. Помимо Ирана аналогичные меры также принимает и ливанское движение «Хезболла», чьи офицеры также присутствуют в Сирии.

Предполагается, что Израиль может нанести удары по объектам Ирана в Сирии в качестве ответной меры на аналогичную атаку со стороны Тегерана. Эксперты считают, что ударом по Сирии Тель-Авиву удастся избежать более серьезной эскалации конфликта, способной привести к полномасштабной войне в регионе. Перед атакой Израиль может предупредить своих партнеров среди арабских стран.

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что у Киева появились вопросы к западным союзникам, в частности к Лондону. По его словам, поводом для этого послужила помощь, которую Великобритания оказала Израилю во время атаки со стороны Ирана.