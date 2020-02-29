https://static.news.ru/photo/737ebe7e-5ae4-11ea-afb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Турецкие ВВС нанесли удар по группе сирийских военных, проводивших встречу с членами ливанской группировки «Хезболла» недалеко от Алеппо.

Как сообщает Al-Masdar, потери понесли как военные Сирии, так и представители военизированной группировки. Среди убитых сирийцев — несколько офицеров. Согласно сообщению источника из САА, встреча проходила в населённом пункте Зебрех, на ней присутствовали представители Республиканской гвардии Сирии.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли несколько десятков турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации 5 или 6 марта, передавал NEWS.ru.