Турецкие ВВС нанесли удар по группе сирийских военных, проводивших встречу с членами ливанской группировки «Хезболла» недалеко от Алеппо.
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Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли несколько десятков турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации 5 или 6 марта, передавал NEWS.ru.
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