Одна из палестинских группировок взяла ответственность за обстрел Израиля «Исламский джихад» взял на себя ответственность за обстрел израильских городов

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Палестинская группировка «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) заявила об обстреле израильских городов 1 декабря, сообщает боевое крыло «Сарая аль-Кудс» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в своем Telegram-канале. По его информации, удары были нанесены в ответ на агрессию Тель-Авива против жителей анклава.

Мы нанесли удары по израильским городам и населенным пунктам в ответ на преступления противника в отношении нашего народа, которые он совершил сегодня утром, — говорится в сообщении.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу правительства палестинского анклава сообщил, что США несут ответственность за возобновление операции Армии обороны Израиля в секторе Газа. В частности, в Газе обвинили американского президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена в поощрении продолжения конфликта при нарушении международного права и правил ведения войны.

До этого газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на чиновников Египта, что Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день. По их данным, будут освобождены еще десять заложников. Официально данная информация не подтверждалась. В то же время газета Haaretz сообщила утром 1 декабря, что в зоне конфликта возобновились боевые действия.