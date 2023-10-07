МИД Сирии выражает поддержку действиям Палестины против Израиля, сообщает местное агентство SANA. Кроме того, ведомство осуждает меры, принимаемые израильскими властями против палестинского народа, и подчеркивает его право на независимое государство.

Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа и его сил, борющихся с сионистским терроризмом, и подчеркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы, — говорится в сообщении.

Ранее депутаты иранского парламента поддержали начатую военную операцию «Наводнение Аль-Аксы» палестинского движения ХАМАС против Израиля. В меджлисе назвали палестинцев, участвующих в вооруженном конфликте, моджахедами — бойцами за богоугодное дело.

7 октября командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны, в результате которого погибли 100 человек, пострадали более 900. Израильские истребители нанесли удары по 21 объекту движения ХАМАС. Четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.

Палестина предложила созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по причине эскалации конфликта с Израилем. По словам палестинского посла в Москве Абделя Хафиза Нофаля, ЦАХАЛ может начать масштабное наступление в направлении сектора Газа и Западного берега Иордана уже 8 октября.

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Из города Газа выпущены ракеты

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из города Газа выпущены ракеты

Израильско-палестинский конфликт

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильско-палестинский конфликт

Израильско-палестинский конфликт

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильско-палестинский конфликт

Израильско-палестинский конфликт

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильско-палестинский конфликт

Израильско-палестинский конфликт

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильско-палестинский конфликт

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта. По ее словам, это противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами. В связи с этим Захарова призвала стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса.