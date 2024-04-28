Очевидцы засняли мощный торнадо в Саудовской Аравии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мощный торнадо пронесся над городом Абха на юго-западе Саудовской Аравии. Кадры, снятые очевидцами, опубликовал KP.RU. В регионе объявлен «красный» уровень тревоги.

На опубликованных кадрах видно, как воронка затягивается прямо над автомобильной трассой. По информации местных СМИ, вихрь не нанес ущерба городу.

Ранее сообщалось, что не менее трех человек пострадали в результате обрушившихся на США торнадо. Разрушительная стихия бушует в штатах Техас, Айова и Небраска. Торнадо начались из-за усилившихся ливней в центральной части страны. По мнению синоптиков, самым опасным днем станет 27 апреля, когда стихийное бедствие достигнет пика мощности. Жителей США предупредили о сильных порывах ветра и граде размером с бейсбольный мяч.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее объяснила, что образование мощных торнадо, которые обрушились на США, связано с особенностями континента, а именно столкновением канадской стужи и техасского зноя. По ее словам, ураганы приходят, когда холодный арктический воздух из Канады встречается с теплым на фронтах циклонов на востоке США. Как пояснила синоптик, это происходит в переходный сезон, когда в Арктике еще очень холодно.