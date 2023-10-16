Израиль дал жителям южных районов сектора Газа возможность эвакуироваться и получить гуманитарную помощь, введя пятичасовой режим прекращения огня.
Фото: Wang Dongzhen/XinHua/Global Look PressОчереди за едой в секторе Газа
За время конфликта в анклаве погибло по меньшей мере 2808 жителей. По данным Министерства здравоохранения Палестины, более 700 из них — дети. Ранено почти 11 000 человек. Накануне ведомство обратилось с призывом к мировому сообществу направить в Газу дополнительные медицинские бригады для помощи раненым. Больницы остро нуждаются в персонале, поскольку много врачей погибло под обстрелами.
Как сейчас живут мирные жители сектора Газа — в галерее NEWS.ru.
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Обстановка в секторе Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Обстановка в секторе Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Обстановка в секторе Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Обстановка в секторе Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Обстановка в секторе Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Обстановка в секторе Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Обстановка в секторе Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Обстановка в секторе Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Обстановка в секторе Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Обстановка в секторе Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Ребенок, пострадавший в результате обстрелов сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Ребенок, пострадавший в результате обстрелов сектора Газа