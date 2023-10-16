Израиль дал жителям южных районов сектора Газа возможность эвакуироваться и получить гуманитарную помощь, введя пятичасовой режим прекращения огня.

Очереди за едой в секторе ГазаФото: Wang Dongzhen/XinHua/Global Look PressОчереди за едой в секторе Газа

За время конфликта в анклаве погибло по меньшей мере 2808 жителей. По данным Министерства здравоохранения Палестины, более 700 из них — дети. Ранено почти 11 000 человек. Накануне ведомство обратилось с призывом к мировому сообществу направить в Газу дополнительные медицинские бригады для помощи раненым. Больницы остро нуждаются в персонале, поскольку много врачей погибло под обстрелами.

Как сейчас живут мирные жители сектора Газа — в галерее NEWS.ru.

Обстановка в секторе Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Обстановка в секторе Газа

Обстановка в секторе Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Обстановка в секторе Газа

Обстановка в секторе Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Обстановка в секторе Газа

Обстановка в секторе Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Обстановка в секторе Газа

Обстановка в секторе Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Обстановка в секторе Газа

Ребенок, пострадавший в результате обстрелов сектора Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Ребенок, пострадавший в результате обстрелов сектора Газа

Очереди за едой в секторе Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Очереди за едой в секторе Газа

Очереди за едой в секторе Газа

Фото: Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

Очереди за едой в секторе Газа

Люди готовят еду в секторе Газа

Фото: Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

Люди готовят еду в секторе Газа

Очереди за едой в секторе Газа

Фото: Yasser Qudih/Xinhua/Global Look Press

Очереди за едой в секторе Газа

Люди стоят в очереди за едой по талонам

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Люди стоят в очереди за едой по талонам