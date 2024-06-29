Объявлен лидер голосования на выборах президента Ирана IRIB: Пезешкиан лидирует на выборах главы Ирана после подсчета 5,8 млн голосов

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency

Масуд Пезешкиан

Реформист Масуд Пезешкиан является лидером среди кандидатов на выборах президента Ирана по итогам подсчета 5,825 млн голосов, заявил в эфире телеканала IRIB представитель избиркома Исламской Республики Мохсен Эслами. По его словам, следом за ним с небольшим отставанием идет консерватор Саид Джалили.

Пезешкиану удалось набрать 2,410 млн голосов, тогда как представителя лидера Ирана поддержали 2,408 млн граждан. Далее с заметным отставанием следует спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф (780 тыс. голосов). Как уточнил Эслами, подсчет был завершен на 17 тыс. из 58 тыс. избирательных участков.

Ранее сообщалось, что внеочередные выборы начались в Иране после гибели президента страны Эбрахима Раиси в результате авиакатастрофы в мае. Избирательные участки открылись в пятницу, 28 июня, в 08:00 (07:30 по московскому времени). За пост борются четыре кандидата, лишь один из которых не принадлежит к консервативному лагерю.

До этого иранский политический и экономический аналитик Рухолла Модаббер указал, что в ходе предвыборной гонки в Иране происходит борьба между сторонниками сближения с США и силами, которые желают укреплять сотрудничество с Россией и Китаем. По его словам, в случае победы первых Тегеран рискует совершить большую ошибку.