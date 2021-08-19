Общественники Афганистана обратились к России за помощью для беженцев

Спасаясь от талибов, многие афганцы намерены отправиться в Россию. Люди уже обратились за помощью в МИД РФ. Об этом «360» сообщил президент Центра содействия укреплению единства и развитию диаспор народов Афганистана Гулам Мохаммад Джалал.

По его словам, желающих приехать в Россию очень много. Поскольку Россия — член Совета Безопасности, то афганцы возлагают на неё большие надежды.

В свою очередь общественная организация тоже обратилась за помощью в российский МИД. Её представители надеются, что международное сообщество организует гуманитарную помощь для беженцев, у которых не осталось ничего, в том числе и крыши над головой.

Народ устал. От военных действий, от нищеты, от безработицы. Практически 80% населения сидят без работы. Потому что во время присутствия коалиционных войск [страна] стала полностью потребительской. Ничего не производила, — рассказал Джалал.

Ранее сообщалось, что преподававшая русский язык в Афганистане жительница Кабула попросила у России защиты от талибов. Девушка обратилась в МИД и посольство РФ, но ответа до сих пор не получила.

Между тем в посольстве России в Кабуле заявили, что занимаются проработкой вывозных рейсов. Дипломаты заверили, что постараются «помочь всем».

15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кабул без боя. В течение нескольких часов контроль над афганской столицей был установлен. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны.