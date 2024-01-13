Обострение в Йемене: что выиграет Россия, потянут ли США еще одну войну Слуцкий: удары США и Британии по Йемену — замена силы права на «право силы»

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Армии США и Великобритании нанесли удары по объектам самопровозглашенных властей Йемена. По словам президента Байдена, причиной стали нападения йеменских повстанцев на торговые суда в Красном море. При этом некоторые экономисты считают, что поведение англосаксов в регионе может обернуться финансовой выгодой для стран БРИКС, в том числе и России. Стоит ли ждать расширения зоны боев, отразится ли это на поставках западного оружия Украине и как изменятся маршруты мировой торговли? Разбирался NEWS.ru.

Что произошло на Аравийском полуострове

ВВС и ВМФ США и Великобритании в ночь на пятницу атаковали военные объекты хуситов в Йемене. Всего, как сообщил военный представитель этого движения, известного также как «Ансар Аллах», было нанесено 73 удара. В результате атак погибли пять бойцов движения, еще несколько человек получили ранения.

Командующий ВВС США Алекс Гриневич в свою очередь заявил, что американцы поразили более чем 60 целей. Мишенями стали командные пункты хуситов, склады боеприпасов, пусковые установки, производственные объекты и радиолокаторы систем ПВО. Удары наносились истребителями, также применялись ракеты Tomahawk, которые запустила атомная подводная лодка класса «Огайо» USS Florida («Флорида»), находящаяся в Красном море. Помимо этого, американские и британские военные поражали цели c кораблей крылатыми ракетами.

Президент США Джо Байден выступил с телеобращением, назвал целью атак защиту свободы международного судоходства и безопасности западных военных, размещенных в регионе. По его словам, в результате недавних нападений хуситов на торговые суда в Красном море пострадали порядка 50 стран.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Сколько лет в Йемене идет война

Движение хуситов, отстаивающих интересы шиитского меньшинства, сформировалось в Йемене в 2004 году. Тогда в стране вспыхнуло восстание против суннитского правительства, а в 2014 году восстание переросло в полномасштабную гражданскую войну. В 2015-м хуситам удалось занять самые густонаселенные территории страны, включая столицу Сану. Несмотря на несколько интервенций Саудовской Аравии в Йемен, повстанцы по-прежнему контролируют северную часть республики. Считается, что негласную поддержку хуситам оказывает Иран.

Ситуация в регионе обострилась с очередным витком палестино-израильского конфликта, который начался 7 октября 2023 года. Выступив в поддержку движения ХАМАС в Газе, хуситы начали наносить удары по судоходным путям. В частности, 19 ноября в акватории Красного моря группировка взяла на абордаж грузовое судно Galaxy Leader, частично принадлежащее израильской компании: представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что движение может атаковать гражданские суда еврейского государства, которые окажутся в зоне досягаемости. Повстанцы пригрозили нападать на коммерческие плавсредства под флагом Израиля и на те, что принадлежат зарегистрированным на его территории компаниям.

В течение следующих месяцев обстановка накалялась. Согласно заявлению Центрального командования Вооруженных сил США, к 11 января хуситы провели не менее 27 атак в акватории. В ответ Запад анонсировал операцию «Страж процветания», призванную защитить торговые пути. В коалицию вошли 22 страны, однако в Красном море военными силами располагают лишь США и Великобритания.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Хуситы захватили большую часть страны еще в 2015 году

Как отреагировали в России на удары по Йемену

Вскоре после ударов Москва запросила срочное заседание Совбеза ООН — на 12 января. А представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что ракетная атака на Йемен является очередным ярким примером извращения резолюций СБ ООН.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва относится с осуждением к ударам. По его словам, действия Вашингтона и Лондона нелегитимны с точки зрения международного права.

Удары ВВС США и Британии по Йемену без мандата ООН — жесточайшее нарушение международного права, соблюдения которого требует Россия, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Россия будет на стороне международного права прежде всего. Удары ВВС США и Британии без соответствующего мандата ООН — подмена „силы права“ „правом силы“. Действия незаконной американо-британской коалиции разрушают хрупкую материю йеменского урегулирования. По инициативе России сегодня созывается Совет Безопасности ООН. Мы призываем осудить нападение на Йемен и остановить эскалацию», — заявил Слуцкий.

Фото: Mcs Natasha Chevalier Losada/Pla/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выгоден ли России кризис в Йемене

Ситуация в Красном море на фоне операции Великобритании и США против Йемена создает для Запада стресс, который косвенно выгоден России и другим странам БРИКС, заявил NEWS.ru экономист Василий Колташов. Он отметил, что затруднение поставок углеводородов через Суэцкий канал, который соединяет Красное море со Средиземным и является важной судоходной артерией, приведет к росту цен на энергоресурсы.

«Создание такой ситуации, когда поставки углеводородов на Запад затруднены, когда они идут не через Суэцкий канал, а в обход Африки, с большими расходами, выгодно для России. Нам нужно, чтобы росли мировые цены на нефть и газ. Сейчас очень важно, чтобы Запад платил больше за то, что Россия и другие страны ему отдают», — обратил внимание Колташов.

По словам экономиста, если Вашингтон и Лондон потерпят неудачу в своей кампании против «Ансар Аллах», это приведет к ослаблению западных рынков. А это, в свою очередь, подстегнет экономический рост государств, входящих в БРИКС, добавил эксперт.

«Это возможность для стран БРИКС предлагать свои правила игры, основанные на нормах международного права. Это значит, что экономический рост в этих государствах увеличивается, — значит, инвестиции должны двигаться туда, капиталы должны уходить с Запада в эти страны», — подчеркнул Колташов.

Другого мнения придерживается старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Серебров. По его словам, действия США и Британии — продолжение политики Запада по укреплению гегемонии в ключевых точках мировой транспортной инфраструктуры.

«Россия должна стремиться к тому, чтобы не допустить эскалации конфликта. Такая политика необходима, чтобы в водах Йемена не утвердилось постоянное присутствие военных кораблей стран НАТО», — заявил Серебров.

Востоковед отметил, что дипломатическая поддержка России может стать существенной для Йемена. Он полагает, что Москва может использовать мягкую силу и в отношениях с другими странами Ближнего Востока.

«Россия может использовать мягкую силу, поддерживать стремление арабов закрепить свою роль в Йемене в качестве народа-суверена. Думаю, что дипломатическая помощь имеет вес в данном случае», — сказал Серебров

Фото: IMAGO/Roland Hartig/Global Look Press

В конфликт включится Иран, а Киев лишится части денег

Действия коалиции США и Британии угрожают обстановке не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами, считает Леонид Слуцкий. Он не исключает, что активизация конфликта в регионе может быть связана с тем, что Вашингтон приостановил финансирование украинской армии.

«Интересы Запада с октября смещены на палестино-израильский театр военных действий. И ситуация в Красном море и в Йемене — следствие всего этого. Как вы слышали, США объявили о приостановке военной помощи ВСУ из-за проблем с финансированием. Посмотрим», — сказал Слуцкий.

В то же время ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин отмечает, что Вашингтон продолжит финансировать Украину, несмотря на активизацию боев на ближневосточном направлении. «Я думаю, что хоронить Украину рано. Киев — это уникальная возможность для Запада оказывать постоянное давление на Россию», — заявил Блохин.

Риск эскалации в Йемене зависит также от действий Ирана. Тегеран англосаксы обвиняют в том, что тот поддерживает хуситов, которые выступают как его прокси-армия. Так, сенатор США Линдси Грэм в конце декабря заявил, что хуситы полностью поддерживаются Тегераном. Политик призвал стереть штаб-квартиру Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) с лица земли, а также нанести удары по нефтяным месторождениям Ирана.

Блохин призывает не ждать активного вмешательства других стран региона в конфликт. В частности, Иран не будет оказывать существенную поддержку хуситам, полагает американист.

«Иран ограничится небольшой поддержкой своих прокси-сил в регионе. Тегеран не будет лезть на рожон. Именно этого ждет от него Запад, чтобы у него был повод нанести ответные удары», — сказал Блохин.

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