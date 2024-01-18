Обострение отношений с Ираном вынудило премьера Пакистана покинуть ВЭФ Премьер Пакистана экстренно вернулся с ВЭФ из-за обострения отношений с Ираном

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анваар-уль-Хак Кахар

Премьер-министр временного правительства Пакистана Анваар-уль-Хак Кахар экстренно покинул Всемирный экономический форум в Давосе, сообщила газета The News International. Политик вылетел в Исламбад из-за резкого обострения отношений с Ираном.

Как уточнило издание, 16 января Вооруженные силы Ирана обстреляли штабы террористической группировки «Джейш аз-Зольм» в Пакистане. Удар был нанесен при помощи беспилотных летательных аппаратов. В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что своим шагом Иран нарушил воздушное пространство страны. В ведомстве также предупредили, что это решение может привести к серьезным последствиям.

Уже спустя два дня Пакистан провел контртеррористическую операцию под названием Marg Bar Sarmachar. Военные нанесли удары по штабам боевиков в провинции Систан и Белуджистан. В МИД заявили, что атака направлена исключительно против «укрытий террористов».

В МИД добавили, что Пакистан неоднократно сообщал Ирану, что на его территории укрываются так называемые сармачары. По словам представителей ведомства, стране были переданы досье с конкретными доказательствами и районами.