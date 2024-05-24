Обнародованы предварительные итоги расследования крушения вертолета с Раиси Генштаб Ирана сообщил об отсутствии следов пуль на вертолете Раиси

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генштаб Ирана опубликовал предварительные итоги расследования катастрофы с президентом страны Ибрахимом Раиси, передает IRNA. В докладе сказано, что корпус разбившегося вертолета, в котором летел глава государства, не имеет следов пуль или аналогичных им средств. Ведомство подчеркнуло, что расследование будет продолжено, но этот факт можно с уверенностью констатировать. Генштаб заявил, что вертолет загорелся только после столкновения с горой.

Военные предостерегли от поспешных выводов о причинах гибели иранского президента. Они пояснили, что собрано уже много информации, однако некоторые факты требуют дополнительного изучения. В Генштабе пообещали, что они станут достоянием общественности после комплексной экспертной работы.

По данным следователей, в последнем разговоре дежурной смены аэродрома с экипажем вертолета не было подозрительных моментов. За полторы минуты до падения борт двигался по запланированному маршруту и от него не отклонялся.

Основной версией крушения вертолета, на котором летел Ибрахим Раиси, являются плохие погодные условия, заявил ранее чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали. По его словам, остается только терпеливо ждать результатов расследования происшествия. Что же касается альтернативных версий произошедшего, то на этот счет он посоветовал обратиться к иранскому руководству.