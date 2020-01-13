Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла все возможные меры для обеспечения надёжности поставок в случае чрезвычайных ситуаций.
Глава компании Амин Нассер рассказал об этом на отраслевом форуме в саудовском городе Даммам,
Как писал NEWS.ru, 3 января в ходе спецоперации США в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Вашингтон назвал акцию самообороной и ответом на штурм американского посольства в иракской столице.
8 января Иран нанёс ракетный удар по американским военным объектам в Ираке. В частности, по базе Айн аль-Асад были выпущены девять ракет.
В сентябре 2019 года два объекта Saudi Aramco были атакованы беспилотниками (по другим данным — крылатыми ракетами). Удары были нанесены по второму по величине в стране месторождению Хурайс и нефтеперерабатывающему заводу на месторождении Абкаик. США допустили причастность Ирана к этой атаке.
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