https://static.news.ru/photo/5dd63c7e-35fe-11ea-b003-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudiaramco.com

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла все возможные меры для обеспечения надёжности поставок в случае чрезвычайных ситуаций.

Глава компании Амин Нассер рассказал об этом на отраслевом форуме в саудовском городе Даммам, передаёт Bloomberg. Нассер заверил участников мероприятия, что Saudi Aramco по-прежнему является надёжным поставщиком энергоресурсов. Власти королевства приняли меры для усиления контроля безопасности объектов нефтяной компании после обострения обстановки на Ближнем Востоке, связанного с ликвидацией США иранского генерала Сулеймани и ответом Тегерана на эту операцию.

Как писал NEWS.ru, 3 января в ходе спецоперации США в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Вашингтон назвал акцию самообороной и ответом на штурм американского посольства в иракской столице.

8 января Иран нанёс ракетный удар по американским военным объектам в Ираке. В частности, по базе Айн аль-Асад были выпущены девять ракет.

В сентябре 2019 года два объекта Saudi Aramco были атакованы беспилотниками (по другим данным — крылатыми ракетами). Удары были нанесены по второму по величине в стране месторождению Хурайс и нефтеперерабатывающему заводу на месторождении Абкаик. США допустили причастность Ирана к этой атаке.