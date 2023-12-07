ОАЭ представили в СБ ООН проект резолюции по Газе ОАЭ представили в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Газе

Фото: Rizek Abdeljawad/Xinhua/Global Look Press

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) представили в Совбез ООН проект резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа по гуманитарным причинам, сообщил в соцсети Twitter (X) министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд. По его словам, на территории палестинского анклава сложилась катастрофическая ситуация.

ОАЭ представили в Совет безопасности проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа по гуманитарным соображениям в ответ на катастрофическую ситуацию в секторе и ухудшение страданий братского палестинского народа, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарная резолюция по палестино-израильскому конфликту, принятая в ноябре Советом Безопасности ООН, в настоящее время несостоятельна. Он отметил, что условия на земле не позволяют оказывать какую-либо значительную гуманитарную помощь, а ситуация в секторе Газа перерастает в катастрофу с необратимыми последствиями для мира и безопасности в регионе.

Телеканал Al Jazeera ранее сообщал, что сотрудники больницы «Камаль Авдан», расположенной на севере сектора Газа, больше не могут оказывать помощь пациентам из-за катастрофической нехватки лекарств. По его данным, в настоящий момент больница переполнена пациентами и беженцами, однако она не может функционировать в полной мере.