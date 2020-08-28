ОАЭ отменили закон об экономическом бойкоте Израиля

Президент Объединённых Арабских Эмиратов Халифа бен Заид издал указ об отмене закона об экономическом бойкоте Израиля.
Как
По данным агентства, документ представляет собой дорожную карту для начала совместного сотрудничества, «ведущего к двусторонним отношениям путем стимулирования экономического роста и продвижения технологических инноваций».
Согласно решению, теперь физические и юридические лица в эмиратах могут совершать любые коммерческие операции и заключать соглашения с израильскими компаниями и гражданами. Также на основании этого указа разрешается ввозить, обменивать или владеть израильскими товарами и продуктами всех видов в ОАЭ и торговать ими.
NEWS.ru писал, что власти Израиля договорились с Объединёнными Арабскими Эмиратами о полной нормализации межгосударственных отношений. Посредником выступили Соединённые Штаты. Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу Иордана. Стороны также продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.
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