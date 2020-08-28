ОАЭ отменили закон об экономическом бойкоте Израиля

https://static.news.ru/photo/119ed842-e9d7-11ea-8b82-fa163e074e61_660.jpg Халифа бен Заид Фото: Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Президент Объединённых Арабских Эмиратов Халифа бен Заид издал указ об отмене закона об экономическом бойкоте Израиля.

Как сообщает Госагентство ОАЭ, решение было принято после объявления мирного соглашения с Израилем. Этот указ стал следствием усилий Абу-Даби по расширению дипломатического и торгового сотрудничества с Тель-Авивом.

По данным агентства, документ представляет собой дорожную карту для начала совместного сотрудничества, «ведущего к двусторонним отношениям путем стимулирования экономического роста и продвижения технологических инноваций».

Согласно решению, теперь физические и юридические лица в эмиратах могут совершать любые коммерческие операции и заключать соглашения с израильскими компаниями и гражданами. Также на основании этого указа разрешается ввозить, обменивать или владеть израильскими товарами и продуктами всех видов в ОАЭ и торговать ими.

NEWS.ru писал, что власти Израиля договорились с Объединёнными Арабскими Эмиратами о полной нормализации межгосударственных отношений. Посредником выступили Соединённые Штаты. Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу Иордана. Стороны также продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.