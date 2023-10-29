ОАЭ осудили решение Израиля о наступательных действиях в секторе Газа

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Объединенные Арабские Эмираты осуждают решение Армии обороны Израиля о расширении масштабов сухопутной операции в секторе Газа, говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ, распространенном агентством WAM. В Абу-Даби выразили обеспокоенность из-за эскалации конфликта и обострения гуманитарного кризиса в регионе.

Объединенные Арабские Эмираты осуждают наземные операции, проводимые Израилем в оккупированном секторе Газа, и выражают глубокую обеспокоенность военной эскалацией и обострением гуманитарного кризиса, который грозит дальнейшими жертвами среди гражданского населения, — подчеркивается в заявлении.

В ОАЭ призвали стороны конфликта прекратить огонь и обеспечить защиту мирных жителей, как того требует международное гуманитарное право. В Абу-Даби напомнили также о резолюции Генассамблеи ООН по перемирию в Газе, принятой 27 октября. С подобными заявлениями, осуждающими решение Израиля перейти к наступательным действиям в секторе Газа, прежде выступили другие страны Персидского залива — Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Каир заявил, что для Израиля было бы ошибкой начать массированное наземное наступление в секторе Газа. При этом французский лидер подтвердил право Тель-Авива на самооборону и осудил действия палестинского движения ХАМАС.