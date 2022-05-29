NYT узнала об опасениях западных дипломатов о сирийском «козыре» России

Фото Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия может попытаться закрыть единственный оставшийся в Сирии гуманитарный коридор на пограничном пропускном пункте «Баб Аль-Хава» на границе с Турцией в качестве «козыря» в конфликте с Западом, пишет The New York Times со ссылкой на иностранных дипломатов. По словам авторов статьи, прекращение работы данного коридора усилит кризис с беженцами в Европе и на Ближнем Востоке, так как тысячи сирийцев будут вынуждены бежать из своей страны.

Только один маршрут остается открытым для международных конвоев, доставляющих продовольствие, воду и другую помощь более чем миллиону сирийцев, осажденных гражданской войной. Однако Россия может попытаться закрыть его или использовать в качестве козыря в противостоянии с мировыми державами, — сказано в тексте статьи.

Очередное голосование по вопросу работы коридора через «Баб Аль-Хава» должно состояться в Совбезе ООН в июле этого года. Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский отказался обсуждать с журналистами NYT ситуацию вокруг грядущего голосования, отметив «застой» в переговорах с США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров заявил о новой военной операции против курдов, теперь уже на севере Сирии. Ее цель — создание 30-километровой безопасной зоны вдоль общей границы. Особо никаких деталей турецкий лидер не раскрыл, но подчеркнул, что операция начнется, как только вооруженные силы и разведслужбы завершат подготовку к ней.