Израиль может отсрочить освобождение палестинцев из-за судебных претензий NYT: Израиль освободит палестинских заключенных не раньше 23 ноября

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Палестинских заключенных освободят не ранее 23 ноября, сообщило издание The New York Times. Это обусловлено тем, что судьи должны иметь возможность рассмотреть вероятные иски в отношении отдельных заключенных, которые будут переданы ХАМАС.

О начале прекращения огня будет объявлено в течение следующих 24 часов, и продлится перемирие не менее четырех дней, сообщал ведущий посредник из Катара. Он добавил, что гуманитарная пауза также позволит увеличить объем помощи и топлива для гражданского населения в секторе Газа.

До этого старший советник израильского премьер-министра Марк Регев подтверждал, что Израиль может начать обмен заложниками с движением ХАМАС 23 ноября. По его словам, это произойдет в случае одобрения сделки правительством и Верховным судом еврейского государства. Регев подчеркнул, что переговоры в правительстве продолжаются. Он также указал, что в случае, когда одобренная правительством сделка подразумевает освобождение «удерживаемых в израильских тюрьмах террористов, причастных к убийству израильских мирных жителей», родственники погибших имеют право обратиться в Верховный суд и оспорить освобождение тех, кто был признан виновными в убийстве их родных.