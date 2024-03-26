«Нужно искренне бороться со злом»: в Иране о теракте в «Крокусе» Посол Ирана начал пресс-конференцию с соболезнований из-за теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Посол Ирана в России Казем Джалали провел пресс-конференцию, он начал выступление со слов соболезнования жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Дипломат подчеркнул, что убийство невинных граждан, детей и женщин является трагическим событием. Посол призвал наказать ответственных за случившееся, передает корреспондент NEWS.ru.

Убивать невинных, детей и женщин — трагическое событие. Организаторов теракта нужно наказать жесточайшим образом, — заявил Джалали.

Посол добавил, что Иран уже сталкивался с подобными террористическими актами. По его словам, на Западе разделяют террористов на «плохих и хороших». К последним относятся те, кто обслуживает интересы стран.

Нужно бороться с этим злом, но делать это искренне, — подчеркнул Джалали.

Иранский посол призвал мировое сообщество бороться с корнями терроризма сообща. Он уверен, что если бездействовать, терроризм может разрастаться по другим регионам. Джалали также напомнил, что Россия и Иран уже долгое время сотрудничают по вопросу терроризма. В качестве примера он привел Сирию.

Западные страны спонсировали и поощряли террористов. <...> Запад использует терроризм как инструмент и искренне не борется с ним. В их странах терактов намного меньше. В чем виноват иранский народ, российский, сирийский, иракский народы, — задался вопросом посол.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о тех, кто позволяет себе злорадствовать над терактом в «Крокус Сити Холле». Он назвал таких людей подонками.